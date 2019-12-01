PVEM votaría en contra de reforma electoral si no se modifican “líneas rojas”: Melgar

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Febrero de 2026 a las 21:19:18

Ciudad de México, a 21 de febrero de 2026.- El senador Luis Armando Melgar, integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), afirmó en entrevista con un medio de comunicación nacional que legisladores de su partido en el Senado y en la Cámara de Diputados acordaron votar en contra de la reforma electoral si no se incorporan sus propuestas.

De acuerdo con el legislador, durante las negociaciones sostenidas con la Secretaría de Gobernación y con dirigentes de Morena, no fueron aceptados diversos planteamientos impulsados por la bancada verde.

Melgar detalló que el PVEM estableció varias “líneas rojas” que considera innegociables dentro de la reforma:

No modificar la fórmula de asignación de legisladores plurinominales.

No recortar el presupuesto destinado al sistema electoral.

No afectar la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE).

El senador advirtió que, de mantenerse esta postura y si efectivamente toda la bancada del PVEM vota en contra, la reforma electoral no alcanzaría los votos necesarios para su aprobación, ya que al tratarse de una modificación constitucional, requiere mayoría calificada.

Actualmente, esa mayoría depende en buena medida del respaldo del PVEM. Sin embargo, el escenario podría cambiar si Morena logra sumar votos, o eventuales ausencias, de legisladores de oposición.

No obstante, también se debe considerar que Melgar no necesariamente representa la postura unánime de toda la bancada verde. Aun así, incluso si solo una parte de sus integrantes respalda esta posición, sus votos serían determinantes en el tablero legislativo.

En el Senado, donde la mayoría calificada es más ajustada que en la Cámara de Diputados, cualquier variación en el sentido del voto podría resultar clave para el futuro de la reforma electoral.