PVEM respalda a Torres Piña y defiende resultados de encuestas en Michoacán: Escobar

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2026 a las 19:03:26

Morelia, Michoacán, 23 de octubre de 2026.- Arturo Escobar y Vega coordinador nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), afirmó que su partido está satisfecho con la designación de Carlos Torres Piña como coordinador estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, y descartó que el desacuerdo del equipo de Raúl Morón Orozco ponga en riesgo la unidad política en Michoacán.

Escobar defendió el proceso interno y sostuvo que fue transparente. Aseguró que el Partido Verde y el Partido del Trabajo participaron en la definición de los lineamientos y tuvieron la posibilidad de proponer encuestas espejo.

“En ningún estado hubo más encuestas espejo que en Michoacán. El resultado de las encuestas privadas, de las encuestas espejo, fue idéntico al resultado de las encuestas que sacó la Comisión de Encuestas de Morena”, declaró.

El dirigente agregó que los resultados debían respetarse porque así lo establecieron los acuerdos entre los partidos. “Los resultados son vinculatorios. En algunos estados nosotros teníamos propuestas que consideramos podían ganar, perdieron, pero hay que asumir los resultados porque ese fue el acuerdo”, señaló.

Sobre la designación de Torres Piña, afirmó, “No podemos estar más contentos y satisfechos con quien quedó como coordinador”. Añadió que el PVEM está comprometido con el proyecto en Michoacán.

Cuestionado sobre la postura del PT, Escobar dijo que sus integrantes tienen derecho a fijar una posición propia, pero expresó confianza en que se sumarán al proyecto. “Estoy convencido de que se van a acabar integrando”, indicó.

El coordinador nacional del PVEM descartó que exista un “enemigo en casa” o un riesgo de que la alianza pierda en Michoacán. “Traemos la unidad hoy por hoy fuerte, amplia del Verde y Morena”, afirmó.