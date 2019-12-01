PVEM: Fallo histórico de SCJN en caso Jessica González refuerza la importancia de la defensa de derechos humanos

Morelia, Michoacán, a 15 de octubre de 2025.- El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso de Michoacán reconoció el fallo histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que revocó la reducción de condena al feminicida de la maestra Jessica González, y destaca el papel fundamental que jugó el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Josué Mejía Pineda, en la consecución de esta justicia.

Los diputados del Verde subrayaron que el Amicus Curiae presentado por el ombudsman estatal, en conjunto con el fiscal general Carlos Torres Piña, fue determinante para que la Primera Sala de la SCJN, bajo la ponencia de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, revocara la reducción de condena y estableciera un precedente nacional en materia de feminicidio.

"El compromiso y la expertise del licenciado Josué Mejía Pineda al frente de la CEDH fueron cruciales para enriquecer el debate con argumentos sólidos que colocaron los derechos de las víctimas en el centro de la discusión judicial", señaló la titular de la bancada, Sandra Arreola Ruíz.

Los legisladores ecologistas enfatizaron que la participación del titular de la CEDH demostró el valor de los organismos autónomos de derechos humanos en la construcción de una justicia más equitativa y con perspectiva de género. "Su intervención profesional y técnica aportó los elementos necesarios para que la Corte estableciera que en delitos de feminicidio, el derecho a la reinserción social no puede anteponerse a la justicia para las víctimas".

El PVEM recordó que este caso evidencia la importancia de fortalecer la colaboración entre instituciones del Estado mexicano, donde los organismos de derechos humanos juegan un papel fundamental como contrapesos y voces expertas en la protección de grupos vulnerables.

"Celebramos que la SCJN haya escuchado los argumentos presentados por el presidente de la CEDH y el fiscal general. Este fallo no solo hace justicia para Jessica González y su familia, sino que sienta un precedente vital para todas las mujeres de México", expresaron los diputados.

Finalmente, la bancada del Verde reafirmó su compromiso de continuar trabajando de la mano con instituciones como la CEDH para promover marcos legales que protejan los derechos humanos y erradiquen la violencia de género en todas sus formas.