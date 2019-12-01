PVEM confía en que sus propuestas sean integradas a la reforma electoral

Ciudad de México a 23 de febrero de 2026.- La dirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Karen Castrejón, informó que, tras la reunión sostenida el martes pasado con integrantes del gobierno federal, su partido confía en que sus propuestas sean consideradas dentro de la iniciativa de reforma electoral que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum.

Castrejón explicó que el diálogo permitió exponer los planteamientos del Partido Verde en materia electoral y reiteró la disposición de su bancada para participar en la construcción de acuerdos que fortalezcan el sistema democrático del país.

No obstante, precisó que en caso de que no exista coincidencia total en todos los puntos de la propuesta, no implicará automáticamente un voto en contra por parte de su partido. Señaló que el tema deberá discutirse en el Congreso y que la iniciativa podría modificarse durante el proceso legislativo, por lo que su eventual aprobación no necesariamente se dará en los mismos términos en que sea presentada.

Finalmente, destacó que el Partido Verde mantendrá una postura abierta al diálogo y al análisis técnico de la iniciativa, con el objetivo de contribuir a una reforma que garantice certeza jurídica, transparencia y equidad en los procesos electorales.