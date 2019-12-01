PVEM acude a Palacio Nacional para revisar propuesta de reforma electoral

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 21:03:59

Ciudad de México, 23 de febrero del 2026.- Integrantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) acudieron este lunes 23 de febrero a Palacio Nacional para conocer los detalles de la iniciativa de reforma electoral que será presentada ante el Congreso de la Unión y avanzar en posibles acuerdos políticos.

En el encuentro también participaron representantes de otras fuerzas políticas y del gobierno federal, entre ellos Alberto Anaya, dirigente del Partido del Trabajo (PT); Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena; así como los legisladores Ignacio Mier y Ricardo Monreal. También estuvieron presentes Pablo Gómez y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la iniciativa será enviada al Congreso el martes 24 de febrero de 2026. Al tratarse de una reforma constitucional, requiere mayoría calificada, por lo que el respaldo del PT y del PVEM resulta clave para su eventual aprobación.

En semanas recientes, la mandataria ha sostenido que la propuesta busca fortalecer la democracia y ha rechazado que implique un giro autoritario.

Entre los principales ejes planteados destacan la reducción del costo de los procesos electorales, ajustes en la representación proporcional y mecanismos para ampliar la participación ciudadana.