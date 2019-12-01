Puruándiro, ejemplo de los buenos gobiernos priistas: Memo Valencia

Puruándiro, Michoacán, a 10 de agosto de 2025.- Puruándiro es un claro ejemplo de que cuando el PRI gobierna, lo hace bien y a favor de la gente, de sus causas, de sus necesidades y con visión democrática, sin distingos de partidos, pero sobre todo, con perspectiva de desarrollo para el futuro, afirmó Memo Valencia, dirigente estatal tricolor y diputado local, tras acudir al Primer Informe de Gobierno del trienio 2024-2027 del edil Víctor Manuel Vázquez Tapia.

Reafirmó la confianza y el acompañamiento del Partido Revolucionario Institucional en el estado, a quien con su experiencia como alcalde ha logrado conducir el destino de Puruándiro a un mejor puerto.

Por su parte, el presidente municipal Víctor Manuel Vázquez Tapia, agradeció el acompañamiento del dirigente del PRI, Memo Valencia, quien dijo, “siempre ha estado en Puruándiro cuando se le ha hecho el llamado”. Reconoció también la gestión que el líder partidista hace como diputado local para la realización de obras en materia carretera intermunicipal.

Vázquez Tapia insistió en que “la confianza se construye con resultados y cercanía a la gente”, la cual se ha ganado también gracias a su experiencia que le ha permitido atender sin demoras las necesidades de la población.

“No hemos venido a improvisar ni a aprender, hemos venido a resolver desde el primer día, tal y como lo hemos propuesto y como lo estamos cumpliendo. Contar con un equipo probado y con rumbo, claro, es una gran ventaja, pero también una gran responsabilidad, la de superar lo alcanzado para dar más a nuestra tierra y responder con hechos a la confianza que los puruandirenses nos ha brindado”, mencionó.

El edil afirmó que en Puruándiro están, hoy, en la ruta del crecimiento sostenido, porque lo que antes fue un desafío, hoy es la base sólida para seguir transformando su municipio.

Destacó que en 2015 el CONEVAL mencionaba que se tenía un 38.8 por ciento de carencia de servicios públicos municipales en poco más de 16 mil viviendas, y en 2024, únicamente se tiene el 14.2 por ciento.

“Con un municipio en marcha y rumbo definido, hemos podido dedicar este primer año a consolidar lo logrado y emprender nuevas acciones que impactan directamente en la vida y en la calidad de la misma de nuestra gente”, dijo.

Finalmente, los regidores de oposición en el Cabildo de Puruándiro reconocieron el trabajo del edil de extracción priista, así como su esfuerzo por ser un gobernante presente, por lo que el informe de labores “refleja no solo un compromiso interinstitucional, sino una misión cercana a la gente y a nuestro municipio. Hemos sido testigos de una administración que ha tenido contacto directo con las comunidades y colonias”, indicaron.