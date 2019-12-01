Puerto Lázaro Cárdenas hace historia: conmemoran el 499 Aniversario del Astillero de Zacatollan

Ciudad Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 3 de noviembre de 2026.- En una fecha clave para la memoria colectiva y la identidad regional, el Malecón de la Cultura y las Artes albergó la conmemoración oficial por los 499 años del zarpe histórico de tres embarcaciones desde el antiguo Astillero de Zacatollan,, donde fueron construidas, rumbo a Zihuatanejo y las aguas del Océano Pacífico. Esta efeméride reivindica a la franja costera como el punto de partida de la navegación en la costa del Pacífico nacional, mucho antes de consolidarse como el polo industrial que es hoy en día.

Las actividades arrancaron con el corte de cinta e inauguración del Museo Itinerante del Astillero de Zacatollan. Durante el recorrido inaugural, el escritor y cronista independiente José Luis Mejía Ángeles guio a los asistentes a través de piezas y vestigios que retratan aquel pasado marítimo.

Posteriormente, Mejía Ángeles impartió la conferencia magistral "La Herencia Naval de Zacatollan", donde destacó que la trascendencia de la región se remonta a los albores de la ingeniería naval en México. Como parte de la antesala al V Centenario, el cronista adelantó que esta ponencia se presentará en diversos planteles educativos y comunidades costeras.

Durante el acto protocolario, Tita Vargas, representante del comité organizador, agradeció el respaldo de las fuerzas navales, militares, educativas y culturales, así como el valioso hermanamiento con el municipio de La Unión y las autoridades ejidales de Zacatula, Guerrero, además de confirmar que la agrupación avanza en su conformación legal como Asociación Civil,

Por su parte, Francisco Sotelo Espino enfatizó el propósito de este esfuerzo ciudadano enfatizando que "buscamos institucionalizar en el calendario local el 31 de octubre como una fecha memorable. Estamos a un paso de cumplir 500 años de este acontecimiento fundacional, un hito histórico que antecede y enorgullece al actual puerto internacional de Lázaro Cárdenas", puntualizó, extendiendo una invitación abierta al sector productivo, educativo y a la ciudadanía para sumarse a este movimiento de identidad.

El programa artístico corrió a cargo del folklor y la música local: se apreció la estampa "Los Oficios" y la tradicional Danza de las Panaderas, ambos a cargo del club Eramarandikua y bajo la dirección de Fernando Andrade en memoria de la maestra Rosa Carmina Rumbo. El toque musical corrió por cuenta de Nacho García y el compositor Jesús Cárdenas Amezcua, quienes interpretaron temas representativos como "Yo soy de Lázaro" y "Caminos de Michoacán"., mientras que la Banda de Guerra y los honores nuestro Lábaro Patrio y estuvieron a cargo de elementos del 82 Batallón de Infanteria, SEDENA.

El evento culminó con una guardia de honor y el depósito de una ofrenda floral al pie del Obelisco del Malecón, rindiendo tributo a los carpinteros de ribera y navegantes pioneros.

La ceremonia conmemorativa se engalanó con la asistencia de referentes de los sectores público y social de Michoacán y Guerrero, destacando el Contralmirante retirado Marciano Valdez Martínez,, Capitán de Puerto; Ing. Ismael Duarte Correa de Asipona, Manuel Ferrayola Guzmán, del CCE de Lázaro Cárdenas; Adolfo Villanueva Vargas, en representación del Ayuntamiento de La Unión; Alberto Godoy Chávez, comisariado ejidal de Zacatula, Noemi Gómez de Joluta, Gro. Aarón Campos Alvarado, de Canaco; el regidor Marvin Toledo Gallardo; Francisco Romero, del TecNM; Ana Ma. Barajas Osorio de la fundación “Vamos Lázaro, levántate y anda”, y Lilia Montalbán junto a Antonio Vázquez, directivos del Centro Cultural Juksikani, entre otros.