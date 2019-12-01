Puente norte del Paso Eréndira abrirá a la circulación antes de que termine febrero: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Febrero de 2026 a las 13:43:26

Morelia, Michoacán, 3 de febrero de 2026.– Antes de que concluya febrero, el Paso Eréndira, ubicado en las inmediaciones del Mercado de Abastos, abrirá a la circulación vehicular el puente norte, así lo señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla durante una supervisión realizada este martes.

Acompañado por los secretarios de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, y de Finanzas y Administración, Luis Navarro García, el mandatario detalló que serán tres carriles los que se abrirán durante este mes, con lo cual se dará mayor flujo a alrededor de 80 mil vehículos que diariamente transitan por la zona.

Recordó que desde el pasado mes de septiembre se abrió al paso vehicular el puente sur, por lo que ahora se avanza para concluir por completo la obra que beneficiará a 195 mil habitantes de la capital michoacana.

Detalló que, sin generar deuda pública, el Gobierno de Michoacán invierte 442 millones de pesos, lo cual es el resultado de una administración responsable, ordenada y transparente.

Mientras tanto, Zarazúa Sánchez resaltó que el Paso Eréndira también contará con un parque lineal en el bajopuente, donde se ofrecerá a las familias espacios de recreación con skatepark, juegos infantiles y plazoletas.