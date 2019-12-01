Puente de Tierra recibe jornada de servicios y atención del Ayuntamiento de Hidalgo

Ciudad Hidalgo, Michoacán., a 16 de julio de 2026.- La Presidenta Municipal de Hidalgo, Jeovana Alcántar, acompañada de regidores del Ayuntamiento y su gabinete, visitó la Tenencia de Puente de Tierra dentro del Programa Presidenta en tu Tenencia y Comunidad, el evento se desarrolló en los patios de la Escuela Primaria México, donde se ofrecieron todos los servicios que presta la Administración Municipal, para que los habitantes de esta Tenencia y sus comunidades, no tengan que desplazarse a la cabecera Municipal.

La alcaldesa, agradeció el recibimiento del jefe de Tenencia de Puente de Tierra, Abel Joel Montes de Oca Sandoval, manifestando su alegría de estar cerca de la gente, acercándoles a los ciudadanos los diferentes servicios de las áreas que conforman el Ayuntamiento de Hidalgo; destacó que, desde el primer día de esta administración, pidió dar atención con respeto, calidez y calidad porque todos merecen ser atendidos de esa manera.

Reconoció el trabajo que han tenido los Jefes de Tenencia tanto el titular como el suplente quienes han colaborado en las obras y acciones que se han realizado en su comunidad; comentó que a la fecha en el municipio, se esta por llegar a las 300 obras realizadas en todo el municipio, y que en particular en la Tenencia de Puente de Tierra, se han llevado a cabo obras y acciones como la pavimentación asfáltica del camino de acceso a la Tenencia, se han rehabilitado caminos rurales en diferentes localidades, se construyó el tanque de almacenamiento de agua potable con su línea de conducción, construcción del pavimento hidráulico de la calle sin nombre (junto a la Iglesia) beneficiando a todos los habitantes de este lugar.

Mencionó que la Administración está trabajando para sacar adelante al municipio que estaba en abandono, está luchando para que los ciudadanos tengan justicia social y un trato digno, indicó que hay mucho por hacer, pero con el trabajo y esfuerzo, de la mano con todos los habitantes se pueden lograr cosas buenas como mejorar los servicios básicos, atención en temas de salud, educación, cultura, deporte, desarrollo social y económico, entre otros.

Reiteró su compromiso de seguir sirviendo a los ciudadanos, sin distingos, porque las necesidades de la gente no tienen colores, son necesidades y como tal se deben de atender los más rápido posible; más tarde, la alcaldesa y su gabinete inició con la atención ciudadana, recibiendo solicitudes de apoyos diversos, solicitudes de obra pública entre otras muchas que serán atendidas de manera inmediata y otras tantas serán valoradas para su solución. Cabe destacar que se entregó equipo de computo para el servicio de la Tenencia, así como despensas y árboles frutales.