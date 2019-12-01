Pueblos indígenas del oriente de Michoacán exigen a CFE mesa de trabajo por crisis de enfermedades renales

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 3 de Febrero de 2026 a las 13:54:59

Morelia, Michoacán, 3 de febrero de 2026. – Habitantes de comunidades indígenas de la región Oriente de Michoacán se manifestaron afuera de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Morelia para demandar una mesa de trabajo y solucionar el alto índice de casos de enfermos renales en la zona, tras denunciar que la contaminación del agua por la central geotermoeléctrica Los Azufres ha afectado su salud desde hace 30 años hasta la fecha.

Pavel Ulianov Guzmán, vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, señaló que la protesta pacífica, que incluyó a comunidades de Hidalgo, Zitácuaro y la Meseta Purépecha, se debe a la falta de seriedad por parte de las autoridades tras un compromiso previo.

Afirmó que investigaciones recientes de la Universidad Michoacana han confirmado científicamente lo que las comunidades han denunciado: la contaminación de manantiales y aguas por metales pesados.

"Por más de 30 años se ha estado contaminando nuestros manantiales, nuestras aguas... ya nos ha rebasado el tema de la insuficiencia renal," declaró Guzmán.

Apuntaron que la situación es crítica en comunidades como San Matías el Grande, donde hay familias con dos o tres miembros afectados por la enfermedad renal crónica, una condición que, según los afectados, es imposible de costear en el sector privado.

Los manifestantes exigen a la CFE que "repare el daño" y garantice de manera urgente el suministro de agua no contaminada, además de asegurar la atención efectiva para los pacientes renales crónicos que requieren hasta tres sesiones de hemodiálisis semanales.

"La Comisión Federal de Electricidad es la responsable de la mayoría de las enfermedades renales de los pueblos originarios en el oriente de Michoacán," sentenció Guzmán.

El CSIM advirtió que, de no ser atendidos por el superintendente Ingeniero Francisco Ordaz Rodríguez, tomarán carreteras en toda la entidad en los próximos días como medida de presión.