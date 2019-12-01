PT y Verde se comprometen a apoyar Reforma Electoral de Sheinbaum

Ciudad de México, a 17 de enero 2026.- Los legisladores federales del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se comprometieron a respaldar la Reforma Electoral que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo enviará al Congreso de la Unión en los próximos días.

Uno de los primeros en salir a mostrar su apoyo fue, Alberto Anaya, líder nacional del PT, quien se reunió con la titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Rosa Icela Rodríguez, y reiteró su compromiso a construir juntos la iniciativa en la materia y fortalecer la alianza con los instituto políticos que integran la Cuarta Transformación (4T).

En ese sentido, a través de un comunicado, el senador petista recalcó que su partido la “voluntad inquebrantable” de su partido de cara a los próximos procesos electorales.

“(El PT)ratifica su compromiso y su voluntad inquebrantable de consolidar la unidad con nuestros aliados estratégicos de Morena y el PVEM de cara a los próximos procesos electorales, manifestando con firmeza que la coalición Sigamos Haciendo Historia seguirá siendo una alianza estratégica que representa la única ruta para garantizar el bienestar del pueblo mexicano”, declaró Anaya.

Por su parte, a través de redes sociales, el legislador del PVEM, Manuel Velasco publicó un mensaje de adhesión a la presidenta Sheinbaum, acompañado de un par de fotografías donde aparece en actos públicos con la mandataria federal.

“Por convicción, acompañamos a la doctora @claudiashein en su campaña presidencial, donde hizo historia siendo la primera mujer Presidenta de México y la más votada con 36 millones de votos. Reafirmamos nuestra alianza hacia su proyecto para que siga beneficiando al pueblo de México”, indicó el ex gobernador de Chiapas.