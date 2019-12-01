PT votará a favor del Plan B en lo general, pero rechazará la revocación de mandato

PT votará a favor del Plan B en lo general, pero rechazará la revocación de mandato
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Marzo de 2026 a las 20:33:25
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Ciudad de México, 25 de marzo de 2026.- El senador y dirigente del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya, informó que su bancada votará a favor del llamado Plan B en lo general; sin embargo, se separará de la propuesta en lo particular para modificar el artículo 35 constitucional, al rechazar el adelanto de la revocación de mandato.

El punto central relacionado con la revocación podría no prosperar, aunque el resto de la iniciativa avanzaría en el proceso legislativo. No obstante, Anaya mencionó que esta decisión no implica una ruptura dentro del bloque oficialista.

Asimismo, reiteró que el PT mantendrá su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y aseguró que la coalición se mantiene firme de cara a los procesos políticos de 2027 y 2030.

La definición del PT se da en medio de tensiones sobre el sentido de su voto, luego de que desde un inicio manifestara desacuerdos con la propuesta original de reforma electoral. 

Con el Plan B, se prevé la aprobación en lo general de diversos cambios, como ajustes en regidores, congresos locales y recortes en ingresos a trabajadores electorales y al Senado, mientras que el apartado de la revocación de mandato quedaría fuera.

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