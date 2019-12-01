PT pausa negociaciones con Morena sobre candidaturas estatales

PT pausa negociaciones con Morena sobre candidaturas estatales
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2026 a las 11:17:30
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Ciudad de México, a 22 de octubre 2026.- Alberto Anaya, líder nacional del Partido del Trabajo (PT), anunció que las negociaciones con Morena para definir las candidaturas a gobiernos estatales que se renovarán en 2027 “están pausadas”.

Ante medios de comunicación en el Senado de la República, el político citó desacuerdos y conflictos internos dentro del partido guinda, como las razones para detener las conversaciones.

Igualmente, consideró que se requiere la segunda encuesta pactada para definir las candidaturas que irán en coalición y abrió la posibilidad de contender solos en Michoacán y otras entidades.

No obstante, el petista no detalló cuales son los otros estados en los que estarían dispuestos a competir por su propia cuenta.

Anaya mencionó que su instituto político esperará a que Morena resuelva sus diferencias antes de avanzar en la construcción de acuerdos electorales, como la negociación de las candidaturas federales para renovar la Cámara de Diputados.

Al ser cuestionado sobre esas presuntas disputas, el líder del PT aseguró que son públicas como la “rebelión en Nuevo León”, e insistió en que el partido oficialista debe buscar primero un acuerdo en sus filas.

En ese sentido dijo que existen “muchas corrientes”, como ejemplo, comentó que “tan sólo en el estado de Guerrero hubo 22 personas que se registraron, en el caso de Querétaro 26. Entonces tienen que arreglar sus asuntos internos y luego con nosotros platicar ya las cosas”.

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