Muere turista de la CDMX tras ser arrastrado por la corriente en playa de Tamaulipas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2026 a las 22:07:40

Ciudad Madero, Tamaulipas, a 21 de octubre de 2026.- Un hombre de aproximadamente 40 años, procedente de la Ciudad de México, perdió la vida la tarde de este miércoles tras ingresar al mar en una zona de riesgo de Playa Miramar, en Ciudad Madero, Tamaulipas, pese a las advertencias de los cuerpos de rescate que vigilaban el lugar.

De acuerdo con los reportes, los guardavidas intervinieron al percatarse de que el visitante tenía dificultades para salir del agua y era arrastrado por la corriente. Tras sacarlo del mar, paramédicos le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante varios minutos, sin lograr salvarle la vida.

Una vez confirmado el fallecimiento, se notificó a las autoridades ministeriales para llevar a cabo las diligencias correspondientes y realizar el levantamiento del cuerpo.

Ante este incidente, se recomienda a los visitantes atender las indicaciones de los guardavidas y evitar ingresar al agua en zonas restringidas.