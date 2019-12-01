PT acusa trato de “extraños” tras rechazo a reforma electoral

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 14:24:32

Ciudad de México, 12 de marzo del 2026.- El coordinador del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados de México, Reginaldo Sandoval, afirmó que su partido está siendo tratado “como si fueran extraños” luego del rechazo a la reforma electoral.

El legislador recordó que el PT ha acompañado el movimiento político encabezado por Andrés Manuel López Obrador desde sus inicios y subrayó que incluso lo reconocieron como presidente tras la elección de 2006.

“Nos tratan como si fuéramos extraños”, expresó Sandoval al referirse a las críticas que surgieron después de que la iniciativa de reforma electoral no lograra avanzar en el Congreso.

El coordinador parlamentario sostuvo que el Partido del Trabajo ha sido un aliado histórico dentro del movimiento y reiteró que su respaldo ha estado presente en distintos momentos clave del proyecto político que hoy gobierna el país.