Proyectos de la UTM avanzan en la Feria de Innovación Agroalimentaria
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Septiembre de 2025 a las 16:00:56
Morelia, Michoacán, 4 de septiembre de 2025.- Proyectos de la Universidad Tecnológica de Morelia se posicionaron entre los 18 mejores en la primera Feria de Innovación y Desarrollo Agroalimentario, organizada por el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado (ICTI). Cuatro de sus trabajos avanzaron a la segunda fase, denominada Búnker de Innovación, que contempla capacitación y prototipado en septiembre y octubre.

Los seleccionados en la categoría de productos de innovación agroalimentaria son Kombucha UTM- Vitalidad con identidad, de Suany Salazar Reyes, Paulina Sánchez Ramírez y Jazmín Posadas Paredes; y Sampa Nutricional UTM, de Karime Yumi Velarde Núñez y Francisco Israel Huitrón Lara, alimento en polvo a base de amaranto en dos presentaciones de sabor guayaba y mango.

La egresada Karla Lizeth Camarena Vega avanza con dos propuestas: Echeri Terékua seta vital, que ofrece hongos deshidratados con posibilidad de aplicar el proceso a frutas o verduras y el uso de saborizantes naturales. El nombre proviene del purhépecha, donde Echeri significa vida y Terékua significa flor. También presentó Kaxumbekua, que en la misma lengua significa ayuda, apoyo mutuo o solidaridad, consistente en kombucha artesanal elaborada con frutas de temporada como toronja, mango, guayaba y mango con limón.

Los equipos cuentan con la asesoría de Norma García Montañez y Alma Teresa Miranda. En total participaron 28 proyectos en esta feria, la cual se desarrollará en tres etapas: el Cienciathon, realizado el 4 de septiembre; el Búnker de Innovación, en septiembre y octubre; y la fase final programada para noviembre, donde se reconocerán las propuestas más destacadas del sector agroalimentario.

