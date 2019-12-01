En Jacona, Michoacán, muere motociclista en accidente

En Jacona, Michoacán, muere motociclista en accidente
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Septiembre de 2025 a las 11:39:01
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Jacona, Michoacán, 7 de septiembre del 2025.- La madrugada de este domingo un motociclista perdió la vida de forma inmediata debido a las lesiones que sufrió al accidentarse en su motocicleta.

El percance se registró aproximadamente a las 02:20 horas, en la Avenida Morelos a unos metros de la entrada al Fraccionamiento Villas de Jacona.

Al sitio llegaron paramédicos de Protección Civil Municipal quienes confirmaron el deceso del motociclista, por lo que elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal acordonaron la zona.

Personal de la Unidad de Servicios Periciales y Policías Ministeriales se dieron cita para realizar las actuaciones correspondientes para iniciar la carpeta de investigación y trasladar el cadáver al Semefo local.

Más tarde el fallecido fue identificado con el nombre de Jesús Manuel G., L., de 18 años de edad, el cual tenía su domicilio en la colonia Lomas del Bosque.

Él conducía una motocicleta Italika FT125, color azul, con placa 99PPA5 de Michoacán, cuya unidad fue enviada al corralón oficial y puesta a disposición de la autoridad competente.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Morelia, Michoacán, cae árbol sobre un vehículo; hay dos heridos
En Jacona, Michoacán, muere motociclista en accidente
Camión se lleva a motociclistas en Iztapalapa; muere mujer tras ser aplastada por llanta
Abandonan bebé recién nacida en la colonia industrial de la CDMX; se encuentra grave 
Más información de la categoria
Explosión de transformador en pleno Centro de León deja 10 personas heridas
En Morelia, Michoacán, cae árbol sobre un vehículo; hay dos heridos
Localizan en Morelia a la “influencer” Marian Izaguirre, tras cinco días de intensa búsqueda por todo Michoacán 
Desmantelan laboratorio clandestino criminal en Polonia; pertenecía a organización delictiva sinaloense
Comentarios