En Jacona, Michoacán, muere motociclista en accidente

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Septiembre de 2025 a las 11:39:01

Jacona, Michoacán, 7 de septiembre del 2025.- La madrugada de este domingo un motociclista perdió la vida de forma inmediata debido a las lesiones que sufrió al accidentarse en su motocicleta.

El percance se registró aproximadamente a las 02:20 horas, en la Avenida Morelos a unos metros de la entrada al Fraccionamiento Villas de Jacona.

Al sitio llegaron paramédicos de Protección Civil Municipal quienes confirmaron el deceso del motociclista, por lo que elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal acordonaron la zona.

Personal de la Unidad de Servicios Periciales y Policías Ministeriales se dieron cita para realizar las actuaciones correspondientes para iniciar la carpeta de investigación y trasladar el cadáver al Semefo local.

Más tarde el fallecido fue identificado con el nombre de Jesús Manuel G., L., de 18 años de edad, el cual tenía su domicilio en la colonia Lomas del Bosque.

Él conducía una motocicleta Italika FT125, color azul, con placa 99PPA5 de Michoacán, cuya unidad fue enviada al corralón oficial y puesta a disposición de la autoridad competente.