Desmantelan laboratorio clandestino criminal en Polonia; pertenecía a organización delictiva sinaloense

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Septiembre de 2025 a las 10:58:31

Świecie, Polonia, 7 de septiembre del 2025.- Autoridades de Polonia desmantelaron un laboratorio clandestino de metanfetaminas y detuvieron a tres personas, entre ellas dos ciudadanos mexicanos presuntamente ligados al Cártel de Sinaloa.

El operativo se llevó a cabo el 3 de septiembre de 2025 en un predio del condado de Świecie, donde agentes de la Oficina Central de Investigación localizaron un laboratorio con equipo profesional.

En el lugar también se aseguraron precursores químicos y sustancias utilizadas para la producción de droga sintética.

De acuerdo con el informe oficial, fueron incautados más de 300 litros de metanfetamina y BMK, además de casi tres toneladas de químicos.

Peritos estimaron que con este material podían producirse al menos 330 kilos de droga, con un valor aproximado de 31 millones de pesos en el mercado negro.

Los detenidos son un ciudadano polaco y dos mexicanos, quienes según las investigaciones supervisaban directamente la producción del estupefaciente y mantenían vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Los tres fueron puestos a disposición de la Fiscalía Nacional en Szczecin, acusados de formar parte de un grupo criminal organizado y de elaborar grandes cantidades de droga.