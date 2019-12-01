En Morelia, Michoacán, cae árbol sobre un vehículo; hay dos heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Septiembre de 2025 a las 11:48:29

Morelia, Michoacán, 7 de septiembre del 2025.- Una pareja resultó lesionada luego de que el vehículo en el que viajaban fuera aplastado por un árbol que colapso sobre su auto, en hechos registrados en la colonia Cuauhtémoc de Morelia, Michoacán.

Al respecto se informó que esta madrugada de domingo circulaba sobre la calle Sor Juana Inés de la Cruz, un vehículo Volkswagen Golf.

En un momento determinado un árbol colapsó y cayó sobre el automóvil, situación por la que sus ocupantes quedaron atrapados dentro de la unidad.

Finalmente personal del cuerpo de bomberos mediante el uso de equipo hidráulico logró liberar a las dos personas, mismas que fueron llevadas a un hospital.