Camión se lleva a motociclistas en Iztapalapa; muere mujer tras ser aplastada por llanta

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Septiembre de 2025 a las 10:09:23

Iztapalapa, Ciudad de México, 7 de septiembre del 2025.- Una mujer de 27 años murió y un hombre resultó herido cuando un camión los arrolló al ir a bordo de una motocicleta, en un accidente vial ocurrido la madrugada de este domingo en Iztapalapa, Ciudad de México.

El percance se registró alrededor de las 5:00 de la mañana sobre Eje 3 Oriente, a la altura de las calles Arneses y Ganaderos, en la colonia Progreso Sur.

De acuerdo con testigos, las víctimas viajaban en una motocicleta cuando fueron impactadas por un camión repartidor de refrescos que circulaba a exceso de velocidad.

Paramédicos acudieron al lugar y confirmaron el fallecimiento de la joven, mientras que el conductor de la motocicleta sufrió lesiones menores y fue atendido en el sitio.

De manera preliminar, se informó que la mujer perdió la vida tras ser arrollada por las llantas del vehículo pesado.

