Abandonan bebé recién nacida en la colonia industrial de la CDMX; se encuentra grave 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2025.- A través de las redes sociales del periodista Carlos Jiménez, se difundió un video en el que se observa como una mujer abandona a una bebé recién nacida, de aproximadamente 25 semanas de gestación, en la colonia Industrial de la alcaldía Gustavo A. Madero en la Ciudad de México.

En las imágenes, que tienen una duración de un poco más de 3 minutos, se ve como la mujer desciende de la parte trasera de un vehículo, baja su ropa interior y permanece en cunclillas sobre el asfalto. Mientras pasa el tiempo, se ve que otra persona le pasa un paquete de pañuelos, con el que se limpia el sangrado, finalmente la mujer se levanta y en el piso se observa una mancha de sangre.

La mujer se sube su pantalón, se sube al automóvil y huyen del lugar, donde por poco aplastan a la bebé con una de las llantas de la unidad.

Según información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), un vecino que pasaba por la calle Euzkaro y la calzada de Los Misterios, de la colonia antes mencionada, se percató de la presencia de la bebé al escuchar su llanto, por lo que al acercarse se dio cuenta de la situación y pidió ayuda al número de emergencias.

Al lugar, acudieron elementos de la SSC, quienes la llevaron de inmediato a un hospital para que recibiera la atención médica necesaria, misma que fue diagnosticada con pretérmino extremo, síndrome de dificultad respiratoria, riesgo de sepsis por parto en estado grave, pero estable.



