Proyecto y estructura, fortalezas de Gaby Molina

Morelia, Michoacán, 6 de octubre de 2026.- La estructura territorial que Gaby Molina construyó durante sus recorridos por las distintas regiones de Michoacán refrendó su unidad, organización y compromiso con el proyecto de transformación, al participar en el encuentro con Carlos Torres Piña, Coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional.

La presencia de mil mujeres y hombres que acompañaron a Gaby Molina durante asambleas, encuentros y recorridos por el estado refleja la fuerza de un proyecto que se construyó desde el territorio, con cercanía y diálogo con la población. Una estructura que hoy mantiene firme su compromiso de contribuir a la continuidad de la transformación.

“No venimos a pedir nada, venimos a regresar a Michoacán un poco de todo lo que nos ha dado, venimos a poner al servicio de un proyecto toda la experiencia de este gran equipo. Venimos a hacer realidad los sueños, la justicia social que soñó Cárdenas del Río y a fortalecer los programas que nacieron en el estado con Batel a favor de la educación, los campesinos y los pueblos indígenas”, expresó.

Por su parte, Torres Piña reconoció en Gaby Molina a una mujer con visión y liderazgo, como ejemplo mencionó avances sin precedentes en Educación, cimentados en su paso al frente de la dependencia. “Tenemos que apoyarnos de gente con experiencia que conoce el territorio y aquí nos hemos encontrado con muchas mujeres y hombres que lo han recorrido”, dijo.

Ante líderes y lideresas de diversos sectores, Gaby Molina refrendó su disposición de mantener el trabajo territorial, la organización y la unidad. Entre los molinistas presentes destaca una de las fundadoras de Morena y líder en Mujeres Organizadas de Izquierda, Graciela Andrade; Martín Méndez Solorio, Representante de la Unión General de Obreros y Campesinos del Estado de Michoacán (UGOCEM); Aned Álvarez de la Red Magisterial por México; Martín López, presidente de la Red Social por la 4T.

Asimismo hubo liderazgos como Carmen Escobedo y Cristina Portillo, referentes regionales como Feliciano Flores, de la costa de Michoacán; Iván Santamaría, de Tierra Caliente; Alberto Ríos, de Zamora; Lenin Alexander, de Zitácuaro; entre otras y otros.