Proyecto hídrico El Batán continúa activo y abierto al diálogo en Querétaro: Gerardo Ángeles

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 16:03:37

Querétaro, Querétaro, 11 de septiembre del 2025.- Gerardo Ángeles Herrera, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Querétaro aseguró que el proceso legislativo en torno al proyecto hídrico El Batán continúa activo y abierto al diálogo, tanto con especialistas como con la ciudadanía y los diputados de todas las fracciones parlamentarias.

Durante un foro reciente sobre el plan hídrico integral para Querétaro, destacó que el Congreso no ha cerrado la puerta al debate, y que se siguen escuchando propuestas y voces diversas.

“No hemos parado. Seguimos trabajando y abiertos para darle resultados a Querétaro, especialmente en un tema tan importante como el del agua”.

Reconoció que algunos legisladores de Morena han manifestado públicamente su rechazo al proyecto El Batán, lo que ha generado incertidumbre sobre su viabilidad. Sin embargo, señaló que aún existen posibilidades de diálogo y conciliación.

“Hoy estuvieron presentes cerca de 16 diputados en el foro, incluyendo algunos que previamente se habían mostrado en contra. Eso demuestra que el proceso sigue vivo”.

Detalló que el sistema El Batán forma parte del plan integral hídrico presentado por el Consejo Consultivo, el cual busca garantizar el abastecimiento de agua a mediano y largo plazo en el estado. La diputada subrayó que el proyecto cuenta con respaldo técnico de instituciones como la UNAM, la UAQ, Conagua y Hacienda Federal.

Ante cuestionamientos sobre la difusión del proyecto y la defensa por parte de legisladores del PAN, rechazó que haya habido falta de impulso. “Hemos puesto todo sobre la mesa. No es un tema de falta de información, sino de que se ha politizado”.

“El dictamen sobre El Batán aún no ha sido votado en comisión, y no hay una fecha definida para su presentación ante el Pleno por lo que se seguirán realizando foros y reuniones técnicas para avanzar en el análisis del proyecto”.

Finalmente, descartó que exista una parálisis legislativa por parte del PAN como represalia ante la postura de Morena.

“Todos los congresos tienen sus momentos de desacuerdo, pero con diálogo seguiremos avanzando”.