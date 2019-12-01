Proyectan Gladyz Butanda y Canaco-Servytur beneficios turísticos del teleférico de Uruapan

Morelia, Michoacán, a 11 de febrero de 2026.- De cara a la inauguración del teleférico de Uruapan, la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, se reunió con Ilse Beatriz Torres Aguilar, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), para proyectar el desarrollo turístico que dicha obra traerá consigo.
La titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum) se comprometió a trabajar de manera coordinada con este organismo empresarial, a fin de que el teleférico no solo sirva como un medio de transporte eficiente y ecológico, sino también como una plataforma de desarrollo económico y turístico.
“Vamos a trabajar de la mano del sector empresarial y, sobre todo ,con la Canaco-Servytur para posicionar al teleférico de Uruapan como un atractivo turístico que nos permitirá apreciar la majestuosidad de la Perla de Cupatitzio desde las alturas”, enfatizó la secretaria.
Gladyz Butanda e Ilse Torres coincidieron en que el teleférico posicionará a Uruapan como un destino turístico de alta relevancia en Michoacán, por lo que remarcaron la importancia de trabajar en conjunto para potenciar los alcances de este medio de transporte aéreo.