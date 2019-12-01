Proyecta SEDEQ crecimiento en planteles de nivel media superior

Proyecta SEDEQ crecimiento en planteles de nivel media superior
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 17:27:28
Santiago de Querétaro, Querétaro, a 5 de enero de 2025.- La titular de la Secretaría de Educación del estado de Querétaro, Martha Elena Soto Obregón, dio a conocer que se han presentado tres proyectos para la construcción de planteles a nivel el media superior ante de la Secretaría de Educación Pública federal. 

Explicó que estos proyectos obedecen al alto crecimiento poblacional que se tiene en los municipios de El Marqués, Querétaro y San Juan del Río, y se busca atender la demanda educativa en dichas zonas.

“De hecho, hemos estado presentando diferentes proyectos para estas zonas con alto crecimiento poblacional y educativo; nos interesa que siga creciendo el tamaño del sistema educativo”, dijo.

Mencionó que ya se cuenta con los terrenos propuestos para las nuevas preparatorias, así como con el respaldo técnico y documental necesario para su gestión ante el gobierno federal.

“Es un proyecto que depende del gobierno federal, pero ya tenemos todas las justificaciones y documentación que nos han solicitado”.

Noventa Grados
