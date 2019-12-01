Proyecta AMEQ estación de transferencia en El Marqués para conectar servicio suburbano con sistema QroBús

Querétaro, Querétaro, a 18 de febrero de 2026.- El director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo David Cuanalo Santos, dio a conocer que se tiene proyectada una estación de transferencia para conectar el sistema QroBús con el transporte suburbano que da servicio a las comunidades de El Marqués y reducir la entrada de este servicio a la zona urbana, además de que sea la base para comunicar con la estación principal del tren México-Querétaro.

Indicó que aún no se ha definido la ubicación, puesto que están a la espera de que las autoridades federales encargadas de la obra del tren definan la ubicación exacta de la estación de alto volumen de pasajeros que tendrá como sede el municipio marquesino, pero que hay dos opciones viables para su edificación.

"Es un centro de transferencia, tenemos dos opciones que estamos valorando, pero que ahora, con el tema de la definición de la estación del tren, va a ser un factor bien importante para el tema de movilidad. Hemos tomado la determinación de esperar a que se defina esta parte para poder valorar ya los predios; hoy tenemos dos opciones, ya que estamos, una opción este enfrente de la de la Universidad Aeronáutica, la otra opción que tenemos es este por Jesús María; pero insisto, vamos a tener que esperar a la definición de la estación del tren, porque sin duda el tren va a marcar mucho la movilidad de todo esto”.

Reiteró que se busca que la estación de transferencia sea el punto a donde la gente de las diferentes comunidades llegue y, a través de sistema troncal, se conecten con la capital y conectar todos los puntos importantes que se tienen en la zona.