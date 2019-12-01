Próxima semana se concreta la creación de Delegación Juriquilla: Felifer Macías

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 17:37:15

Querétaro, Querétaro, 5 de marzo del 2026.- El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, informó que en las próximas semanas se concretará la creación de la Delegación Juriquilla, la cual comenzará a operar antes de que concluya el año.

Aclaró que esta decisión no guarda relación con el proceso de municipalización de Santa Rosa Jáuregui, tema que corresponde exclusivamente a la Legislatura local.

“Una delegación es atención ciudadana, un organismo administrativo que acerca trámites y servicios a la población”.

Actualmente, dijo, las siete delegaciones presentan una distribución desigual en la atención: mientras algunas atienden a 40 mil habitantes, otras superan los 240 mil por lo que la nueva delegación permitirá despresurizar la carga de Félix Osores, Epigmenio González y Carrillo Puerto, equilibrando la atención para que cada una de las ocho delegaciones atienda en promedio a 150 mil personas.

Destacó que Querétaro cuenta ya con una población de alrededor de 1.2 millones de habitantes, por lo que esta reorganización busca garantizar un servicio más eficiente y cercano.