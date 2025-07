Próxima designación de titular de Fiscalía genera oportunidad de fortalecer estrategia contra extorsión en Michoacán: Fabiola Alanís

Morelia, Michoacán, a 9 de julio de 2025.- La diputada Fabiola Alanís Sámano consideró que la próxima designación del nuevo o nueva Fiscal General del Estado debe convertirse en un punto de inflexión para reforzar la estrategia de seguridad en Michoacán, particularmente en la atención al delito de extorsión, uno de los que más afectan a las familias, a las mujeres comerciantes y a los pequeños negocios.



“Estamos ante una gran oportunidad para consolidar a la Fiscalía como una institución eficaz, cercana a la gente y con verdadero enfoque de derechos humanos, que dé resultados concretos frente a los delitos que más lastiman al pueblo de Michoacán”, señaló.



La presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado subrayó que la extorsión se ha convertido en una amenaza cotidiana para cientos de comunidades y que es urgente que esta problemática se aborde de forma prioritaria, articulando los esfuerzos del estado con la Estrategia Nacional de Seguridad anunciada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, la cual contempla un enfoque integral para erradicar las redes delictivas que operan desde los territorios.



“Este delito no solo pone en riesgo la vida y el patrimonio de las personas, sino que paraliza economías locales, expulsa a la gente de sus comunidades y afecta especialmente a mujeres emprendedoras y jefas de familia que hoy viven con miedo. Necesitamos una Fiscalía que entienda esta dimensión y actúe con firmeza, profesionalismo y empatía”, puntualizó.



La legisladora de Morena reiteró su compromiso de acompañar los procesos de fortalecimiento institucional desde el Congreso local, vigilando que, en esta nueva etapa, la Fiscalía no solo sea eficiente en términos operativos, sino también que respete el debido proceso, garantice justicia para las víctimas y se enfoque en la prevención de la violencia.



“Si queremos paz, justicia y bienestar, necesitamos instituciones sólidas, confiables y comprometidas con la verdad. La seguridad de Michoacán no puede seguir esperando”, concluyó.