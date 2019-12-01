Protesta campesina obliga a cambiar salida de Lorena Cuéllar en Calpulalpan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2026 a las 23:00:41

Tlaxcala, Tlax., 1 de octubre de 2026.- Una protesta de productores agrícolas obligó a modificar la ruta de salida de la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, durante un evento realizado en Calpulalpan.

La movilización ocurrió el miércoles 30 de septiembre, durante la colocación de la primera piedra de la Ciudad del Abuelo o Ciudad del Adulto Mayor. Los campesinos acudieron para exigir una reunión con la mandataria y atención a las necesidades del sector.

Durante la protesta, los manifestantes lanzaron consignas como “¡Represora, represora!” contra Cuéllar Cisneros. Al concluir el evento, los productores se concentraron cerca del acceso por donde estaba prevista la salida de la gobernadora, por lo que su equipo de seguridad modificó el recorrido y la retiró por una calle alterna.

Entre las demandas de los campesinos se encuentran la creación de una banca de desarrollo y crédito, un fondo para atender contingencias y un proyecto agroindustrial. Emigdio Taboada, integrante de Agricultura Digna Tlaxcala, señaló que las organizaciones han solicitado en ocho ocasiones una audiencia con la gobernadora.

La protesta ocurre meses después de las movilizaciones de abril, cuando agricultores y transportistas bloquearon vialidades como la carretera federal México-Veracruz y el Arco Norte para exigir mejores condiciones para el campo, financiamiento y precios de garantía para el maíz.

Tras aquellos bloqueos, productores denunciaron presuntas agresiones y detenciones durante los operativos para liberar las vialidades y posteriormente acudieron a la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar denuncias.