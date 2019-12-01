Morelia, Michoacán, 19 de noviembre de 2026.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Michoacán (Sader) reforzará la vigilancia fitosanitaria del aguacate mediante el fortalecimiento de los cinco Puntos de Verificación Interna (PVI), ubicados en Apatzingán, Buenavista, Cotija, Jiquilpan y Zamora, con el propósito de prevenir la dispersión de plagas y proteger el patrimonio agrícola del estado.

Como parte de esta estrategia, la Sader estatal, en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), intensificará la revisión de la movilización del fruto, así como la inspección de su trazabilidad para garantizar que el fruto cumpla con las disposiciones sanitarias correspondientes.

La Sader enfatizó que estas acciones son fundamentales para preservar las condiciones fitosanitarias de Michoacán, entidad que actualmente cuenta con 50 municipios productores y 185 mil 705 hectáreas reconocidas como zonas libres del barrenador del hueso del aguacate.

Estas medidas buscan proteger la producción de más de un millón 300 mil toneladas de aguacate, las cuales se exportan principalmente a Estados Unidos. La dependencia destacó que, tras los acuerdos alcanzados entre productores, empacadores y autoridades federales, se mantiene con normalidad la exportación de la totalidad de los cortes de fruta fresca. Por ello, reiteró la importancia de mantener una vigilancia permanente y una coordinación institucional que brinde certidumbre a productores, jornaleros, cortadores y empacadores.

Finalmente, la dependencia estatal se sumó al llamado de la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural federal, Columba Jazmín López Gutiérrez, para homologar criterios de inspección, reforzar los controles de movilización y fortalecer la coordinación entre autoridades sanitarias, entidades productoras y el sector agropecuario.