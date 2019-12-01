Protegen derechos patrimoniales de una persona adulta mayor en Morelia, Michoacán

Morelia, Michoacán, a 5 de septiembre de 2025.- En un juicio intestamentario, un adulto mayor acudió a ceder sus derechos hereditarios en favor de una de sus hijas y días después acudió al juzgado a querer ceder nuevamente dichos derechos pero ahora a diversas personas quienes también eran sus hijos. Ante ello, el Juez Cuarto Civil de Morelia mandó requerir al presunto heredero, a fin de que acudiera al juzgado a aclarar cuál de las dos cesiones de derechos era la que realmente quería realizar.

El adulto mayor acudió al juzgado por su voluntad, quien dijo que quería que se mantuviera la cesión que le hizo a una de sus hijas y que la segunda se hizo porque uno de sus hijos lo llevó con engaños a realizar dicho acto jurídico, ante lo cual, el juez ordenó que debía prevalecer la cesión de derechos indicada por el presunto heredero en un primer momento y mandó dar vista al Ministerio Público de la Adscripción para que realizara las investigaciones pertinentes y determinara lo conducente conforme a derecho.

Para proteger y garantizar los derechos patrimoniales del presunto heredero adulto mayor, el juez indagó sobre la verdadera voluntad y mandó realizar las investigaciones necesarias a fin de determinar la posible existencia de una conducta delictiva, garantizando con ello el respeto a la autonomía de la voluntad del adulto mayor que se vio inmerso en el juicio.

Criterio jurídico: Los adultos mayores constituyen un grupo vulnerable que merece especial protección por parte de los órganos del Estado, ya que su avanzada edad los coloca con frecuencia en una situación de dependencia familiar, discriminación e incluso abandono, conforme a los artículos 25, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como del artículo 17 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador".