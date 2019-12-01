Protección Civil y Bomberos deben ser reconocidos como función esencial del Estado: Yankel Benítez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 21:02:57

Morelia, Michoacán, a 4 de marzo de 2026.- El Cabildo de Morelia aprobó una iniciativa impulsada por el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, para reformar la Constitución Política del Estado de Michoacán, con el propósito de reconocer la protección civil como un derecho fundamental, y consolidar a Protección Civil y Bomberos como una función esencial del Estado.

La propuesta busca fortalecer la prevención y la gestión integral de riesgos, además de dignificar el trabajo cotidiano de mujeres y hombres que arriesgan su vida para salvaguardar a la ciudadanía y su patrimonio.

“Es un reconocimiento justo a quienes todos los días salvan vidas y bienes con valentía y profesionalismo”, afirmó Benítez Silva, quien resaltó el compromiso del alcalde Alfonso Martínez Alcázar con el fortalecimiento institucional de estos cuerpos de atención a emergencias.

Con esta reforma, se avanzará en garantizar mayor respaldo jurídico, recursos y herramientas suficientes para que Protección Civil y Bomberos continúen desempeñando su labor con la certeza y el valor constitucional que merece su entrega permanente.