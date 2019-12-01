Proporciona SEDEA maíz para consumo humano en Corregidora, Querétaro

Corregidora, Querétaro, 13 de febrero del 2026.- El secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya, encabezó en el municipio de Corregidora la entrega de un total de 194 toneladas de maíz, como apoyo emergente a 596 productores y sus familias, que vieron afectadas casi mil 300 hectáreas por los fenómenos climáticos que se presentaron en la demarcación.

”A mí me queda claro que las necesidades que hay en el campo son mayores, pero lo que buscamos es decirles: no están solos, no están solas; nosotros lo que queremos es ayudarlos un poquito, reforzarlos un poquito y que ustedes no se desanimen para poder seguir realizando sus actividades y que sepan que cuentan con un Gobernador que está pendiente, siempre, de lo que suceda”, señaló.

Este apoyo emergente se brinda en especie a pequeños productores del municipio que sufrieron pérdidas en sus cosechas debido a sequías prolongadas, lluvias intensas y otros eventos hidrometeorológicos que afectan la agricultura de temporal, con atención a hogares que dependen del autoconsumo y tienen limitada protección por seguros, buscando reducir el impacto alimentario al proveer materia prima para la producción de alimento durante cuatro meses y contener pérdidas económicas de las familias.

Durante su intervención, la representante de los beneficiarios, Rosa Olvera, expresó su orgullo por hablar en nombre de todos los productores de Corregidora, pero muy en particular, por hacerlo en nombre de las mujeres del campo que trabajan la tierra con dedicación y amor.

“Estos apoyos llegan en un momento clave, después de enfrentar una difícil situación climática marcada por la falta o exceso de lluvias, que afectó seriamente nuestras cosechas y nuestro sustento. Como sector, somos de los más vulnerables ante el cambio climático y por eso valoramos profundamente que no se nos deje solos”, indicó.