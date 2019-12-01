Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2026 a las 20:11:48

Morelia, Michoacán, a 17 de noviembre de 2026.- La Secretaría de Cultura Municipal podría asumir la presidencia del Comité Municipal de Uso y Conservación de Inmuebles Históricos, como parte de una propuesta de modificación a los lineamientos para la administración y aprovechamiento de los espacios del Palacio Municipal de Morelia, informó la regidora Lucila Martínez Manríquez.

Con el objetivo de fortalecer la conservación del patrimonio histórico y ampliar las oportunidades para que las y los morelianos disfruten de espacios emblemáticos de la ciudad, dijo que, se realizó sesión ordinaria del Comité Municipal de Uso y Conservación de Inmuebles Históricos, en donde se planteó dicha propuesta que se someterá a consideración del Cabildo.

La regidora, quien coordina la Comisión de Educación, Cultura, Turismo, Ciencia, Tecnología e Innovación, expuso que la propuesta que será turnada al Cabildo para su análisis y consideración.

El planteamiento contempla que la Secretaría de Cultura encabece el comité, mientras que la Secretaría de Turismo continuará formando parte de este órgano colegiado.

Asimismo, se expusieron ajustes a la distribución y aprovechamiento de los espacios del inmueble, considerando que una parte importante de la planta alta se destinará al Museo de Morelia, mientras que algunos espacios continuarán disponibles para renta y realización de eventos.

Lucila Martínez destacó la importancia de fortalecer la participación de las áreas culturales en las decisiones relacionadas con los inmuebles históricos, a fin de contribuir a su conservación y promover su aprovechamiento responsable en beneficio de la vida cultural y turística de Morelia.

En la sesión también se presentó el informe de los eventos autorizados y realizados durante el segundo semestre de 2026.