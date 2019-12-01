Proponen en Congreso de CDMX la “Ley Merlín” para garantizar bienestar de animales que generan valor económico

Proponen en Congreso de CDMX la “Ley Merlín” para garantizar bienestar de animales que generan valor económico
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Julio de 2026 a las 21:58:18
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Ciudad de México, 1 de julio de 2026.- La diputada por parte de Movimiento Ciudadano, Luisa Fernanda Ledesma, presentó en el Congreso de la CDMX una iniciativa denominada “Ley Merlín”, con la que busca reformar la Ley de Protección y Bienestar de los Animales para poder regular los casos en que un ser sintiente genera valor económico.

La propuesta surge luego del caso de Merlín, el pato que se volvió viral durante la justa mundialista y cuya imagen fue utilizada por medios de comunicación, marcas y campañas, además de atraer una amplia atención pública.

Es por eso que la legisladora explicó que la iniciativa no pretende crear cuentas bancarias para animales ni prohibir actividades económicas relacionadas con ellos.

De acuerdo con la diputada, la iniciativa plantea que cuando un animal contribuya a generar ingresos, una parte de esos beneficios se destine a garantizar su bienestar mediante alimentación, atención veterinaria, medicamentos, cuidados, rehabilitación o una vejez digna.

Finalmente la iniciativa define como “ser sintiente” a todo animal capaz de experimentar dolor, estrés, placer o bienestar, y busca fortalecer su protección cuando su imagen o participación genere beneficios económicos.

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