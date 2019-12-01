Proponen destinar multas electorales para beneficiar a bomberos y cuerpos de emergencia de Querétaro

Proponen destinar multas electorales para beneficiar a bomberos y cuerpos de emergencia de Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Julio de 2026 a las 19:00:26
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, a 8 de julio de 2026.- La diputada Teresita Calzada Rovirosa, coordinadora de la Fracción Parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano presentó la iniciativa "Multas que sí sirvan", una propuesta encaminada a integrar una nueva Reforma Electoral la cual busca darle un sentido social, utilitario y de prevención a las sanciones políticas.

Flanqueada por la coordinadora de Movimiento Ciudadano Nora Amaya, el delegado César Cadena y el diputado Paul Ospital, la legisladora explicó que esta propuesta también es un decálogo que busca integrar diversos objetivos centrales como establecer por ley que cada infracción electoral sea dirigida directamente a la gestión de emergencias; garantizar que absolutamente todo el recurso recaudado por concepto de multas en materia electoral, sea destinado presupuestalmente a los cuerpos de bomberos y a prestadores certificados de servicios de emergencia en el estado y transformar cada violación a la Ley Electoral en la adquisición de ambulancias, equipo, capacitación y en una mayor capacidad de respuesta para quienes sí le salvan la vida a Querétaro.

Argumentó que, en el modelo actual, las sanciones a los partidos y actores políticos castigan en el papel, pero rara vez logran traducirse en un beneficio visible o tangible para la ciudadanía.

“Con la propuesta "Multas que sí sirvan", el mensaje que se envía desde la Legislatura es claro y contundente: el que ensucie la elección, que ayude a financiar a quienes apagan incendios y atienden emergencias como fugas de gas, inundaciones, accidentes de tránsito, traslados y rescates".

Aseguró que de ser aprobada esta medida se garantizará que los recursos millonarios provenientes de las faltas electorales dejen de perderse en la burocracia, para convertirse de manera obligatoria en un apoyo económico directo para las instituciones que la gente verdaderamente reconoce y necesita.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Informa Harfuch abatimiento de “Texas”, jefe de plaza en Culiacán; cae una de las principales figuras criminales de Sinaloa
Aseguran cargamento de estupefacientes en el Aeropuerto de Cancún; venía oculto en maleta procedente de Colombia
Trabajador de telecomunicaciones, sufre descarga eléctrica en la carretera a Tlacote de la capital queretana
Se registra fuerte incendio en Uruapan, Michoacán; hay varias viviendas dañadas
Más información de la categoria
Informa Harfuch abatimiento de “Texas”, jefe de plaza en Culiacán; cae una de las principales figuras criminales de Sinaloa
Realizan perfil genético de servidores públicos del municipio de Querétaro como parte de la estrategia Sinergia
Ayuntamientos tendrán ocho días para publicar su presupuesto de Egresos en Periódico Oficial: Congreso de Michoacán
Sheinbaum asegura que ampliará las relaciones con Suiza, tras visita de Guy Parmelin
Comentarios