Propone Toño Carreño Ley del Sistema Estatal de Cuidados para cuidar a quienes cuidan

Morelia, Michoacán, 12 de noviembre 2026.- Es imprescindible reconocer los derechos de quienes cuidan a otros y que generalmente se trata de mujeres, así que el diputado Toño Carreño Sosa, presentó la iniciativa para Expedir la Ley del Sistema Estatal de Cuidados de Michoacán.

Esta propuesta, indicó el legislador, fortalece la ya presentada por la bancada de Movimiento Ciudadano -hace poco más de un año-; propone un Sistema Estatal que coordine a las autoridades con responsabilidades en salud, educación, asistencia social e igualdad; una Junta de Coordinación; un diagnóstico y un Programa Estatal; un Registro de servicios; y evaluación periódica. Se trata de pasar de acciones dispersas a una política articulada, con información, responsables y seguimiento.



La iniciativa reconoce derechos de quienes cuidan, como información, orientación, capacitación, acompañamiento para proteger su salud y participación en las decisiones públicas. También protege la autonomía de quienes reciben cuidados y es que necesitar apoyo no significa perder la capacidad de decidir sobre la propia vida. Nadie debe ser obligado a cuidar por estereotipos de género.

El legislador de la Bancada Naranja explicó en tribuna que esta realidad se presenta cuando acompañamos a una niña, atendemos a una persona mayor o apoyamos a quien vive con discapacidad o enfrenta una enfermedad. El cuidar es un trabajo indispensable en nuestra sociedad y que suele realizarse en silencio y recae desproporcionadamente en las mujeres.



La Suprema Corte, ha reconocido el derecho humano a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado. La Corte Interamericana, desarrolló esas dimensiones y advirtió que la distribución desigual de los cuidados reproduce discriminación y limita otros derechos, particularmente los de las mujeres. El mensaje es claro: el cuidado no puede descansar en las familias, y mucho menos en las mujeres.

“En nuestro Estado hay razones para actuar. La población envejece, existe dispersión territorial y diversidad lingüística que deben considerarse al planear los servicios. Por eso proponemos criterios de accesibilidad, pertinencia cultural y lingüística, igualdad y atención prioritaria”.

Toño Carreño aclaró que la iniciativa no contempla crear centros, plazas, subsidios o prestaciones sin presupuesto aprobado, ni la creación de nuevas estructuras, ni la invasión de competencias federales, laborales o de seguridad social. Ordena la coordinación con los recursos existentes y dispone que cualquier ampliación de servicios cuente con suficiencia presupuestaria.

“Hoy el tema de cuidados está presente en cada una de nuestras familias, todos tenemos en nuestra casa a algún familiar con discapacidad, alguien que requiere un cuidado pertinente y esa persona no solo está invisibilizada, genera afectación colateral a la familia y afecta a las mujeres, así que es una iniciativa que ayuda a la equidad de género, una iniciativa aterrizable, así que se propone coordinación entre las instituciones ya existentes, con el presupuesto actual y así visibilizar el tema de cuidados y sobre todo, cuidar a quienes cuidan, así que invitó a las comisiones de salud y gobernación a revisarla y que nos puede permitir un legado histórico para Michoacán, justicia social , sin generar mayor carga fiscal”.

Finalmente, Toño Carreño alertó a que en Michoacán, cuidar no signifique quedarse solo; que recibir cuidados no signifique perder autonomía; y que quien cuida también pueda vivir con dignidad. Porque cuidar es sostener la vida, y garantizar ese derecho es una tarea pública que ya no podemos posponer.