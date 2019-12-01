Propone Tere Herrera apoyar a cuidadores primarios en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 17:29:32

Morelia, Michoacán, a 16 de octubre del 2025.- Cuidar también es un trabajo y el Estado debe garantizar condiciones de vida digna a quienes cuidan de los demás, aseveró Teresita Herrera Maldonado, coordinadora de diputados del PAN en Michoacán, durante la presentación de la iniciativa que busca crear el Programa Estatal de Apoyo al Cuidador Primario.

Al destacar que estos cuidadores son mayormente mujeres, que permanecen realizando labor altruista sin reconocimiento, políticas públicas enfocadas a sus necesidades, ni gratificación por su labor.

La legisladora panista aseveró que es importante implementar políticas humanistas en el estado, que garanticen el bien común de las personas que dedican su vida al cuidado de quienes más lo necesitan.

“Los cuidadores primarios son quienes acompañan cada día a quienes no pueden valerse por sí mismos, quienes sostienen hogares enteros con amor, paciencia y sacrificio. Sin embargo, ese esfuerzo no ha tenido hasta hoy el reconocimiento ni el respaldo que merecen”.

Herrera Maldonado explicó que este programa será implementado por la Secretaría de Salud, en coordinación con el DIF estatal y otras dependencias, para ofrecer atención médica y psicológica a las y los cuidadores, impulsar políticas laborales flexibles y promover redes comunitarias de apoyo y centros de estancia temporal que permitan el descanso y la capacitación de quienes cuidan.

Además, señaló que se contempla la creación de un registro estatal de cuidadores primarios para identificar sus necesidades y garantizar su inclusión en las políticas públicas de salud y desarrollo social.

“Reconocer a las y los cuidadores primarios es reconocer a quien sostiene, es visibilizar la nobleza de nuestra sociedad: el cuidado, la empatía y la solidaridad humana”.

Detalló que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los cuidadores primarios proporcionan entre el 70 y el 90 por ciento de la atención a personas con enfermedades crónicas o discapacidades, lo que alivia la presión sobre los hospitales, pero les deja graves consecuencias físicas, emocionales y económicas.