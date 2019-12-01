Propone Sandra Arreola Ruiz justificar inasistencias escolares por salud menstrual en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 18:40:45

Morelia, Michoacán, a 15 de octubre de 2025.– En busca de protección a las niñas, adolescentes y todas las mujeres estudiantes de Michoacán, la diputada local Sandra Arreola Ruiz, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una iniciativa para reformar la Ley de Educación del Estado, con el fin de que las inasistencias escolares por motivos de salud menstrual sean justificadas y no afecten el desempeño académico.

Desde la tribuna del Congreso del Estado, la legisladora afirmó que esta propuesta nace del compromiso de proteger a las infancias y juventudes, y de reconocer que la menstruación no debe ser motivo de discriminación, rezago o exclusión educativa.

“Aquellas que cada mes enfrentan un proceso natural que no debería representarles vergüenza, dolor, ni mucho menos una barrera para ejercer su derecho a la educación”, expresó Arreola Ruiz ante el pleno.

La diputada ecologista señaló que, a pesar de que el artículo 3º constitucional y la propia Ley de Educación estatal mandatan que la enseñanza se imparta bajo principios de equidad e inclusión, aún existen obstáculos estructurales que impiden a las mujeres ejercer plenamente este derecho, siendo la salud menstrual uno de los más ignorados.

Citó datos contundentes, reveló que, de acuerdo con la Encuesta sobre Gestión Menstrual en la Ciudad de México, casi el 48% de las personas menstruantes ha faltado a la escuela debido a su periodo. A nivel latinoamericano, UNICEF estima que hasta el 43% de las alumnas opta por no asistir a clases durante su ciclo.

“En México, entre el 45% y el 95% de las adolescentes y jóvenes presentan dismenorrea –dolor intenso durante la menstruación–, y en 8 de cada 10 casos, lo describen como un dolor de intensidad severa”, detalló.

Arreola Ruiz enfatizó la gravedad de la situación en la entidad, al citar estimaciones de la Secretaría de Salud estatal que alertan sobre cerca de 700 mil niñas, adolescentes y mujeres que viven en pobreza menstrual en 83 municipios de Michoacán.

“Es decir, miles de estudiantes enfrentan cada mes un doble desafío: asistir a clases a pesar del dolor y, además, hacerlo sin los insumos básicos para su higiene y bienestar”, lamentó.