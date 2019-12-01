Propone Sandra Arreola protocolo estatal para atender animales en accidentes por transporte

Propone Sandra Arreola protocolo estatal para atender animales en accidentes por transporte
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2026 a las 11:15:27
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Morelia, Michoacán, a 12 de noviembre del 2026.- La diputada Sandra Arreola Ruiz presentó ante el Pleno una iniciativa para reformar el artículo 55 de la Ley de Derechos, el Bienestar y Protección de los Animales, con el objetivo de establecer medidas específicas para atender a los animales cuando su traslado se vea interrumpido o cuando ocurra un accidente.

La propuesta surge a raíz del accidente ocurrido el pasado 19 de agosto en el tramo carretero de La Piedad a Degollado, donde un camión que transportaba cerdos sufrió una volcadura; varios animales quedaron heridos y el vehículo se incendió mientras todavía había animales con vida en su interior.

"Imaginemos por un momento lo que significó para esos animales encontrarse atrapados, heridos, rodeados de fuego y sin posibilidad de escapar. Seres vivos que experimentaron dolor, miedo y sufrimiento, y que dependían de que alguien pudiera auxiliarlos", expresó la legisladora.

Arreola Ruiz señaló que este caso dejó al descubierto preguntas que antes se pasaban por alto: ¿qué pasa con los animales cuando ocurre un accidente durante su traslado? ¿Quién se encarga de rescatarlos? ¿Quién les brinda atención médica?

"No podemos esperar a que ocurra otra tragedia para preguntarnos si nuestras instituciones están preparadas para actuar. No podemos dejar la atención de los animales a la buena voluntad de quienes se encuentren en el lugar, ni permitir que su rescate dependa de la improvisación", subrayó.

La propuesta plantea tres ejes principales que son garantizar condiciones adecuadas durante interrupciones del traslado; coordinar la atención en emergencias estableciendo expresamente que, ante un accidente de tránsito, volcadura o cualquier otra emergencia que involucre vehículos que transporten animales, y crear un Protocolo Estatal de Actuación para la Atención de Animales No Humanos en Accidentes de Transporte Terrestre.

La diputada aclaró que la propuesta no busca poner en segundo plano la seguridad de las personas, sino que, una vez garantizada ésta, exista también una respuesta institucional para los animales.

"Hoy tenemos la oportunidad de dar un paso más en la protección de los animales en Michoacán y reconocer que su bienestar también importa durante el traslado. Porque el respeto a la vida también se demuestra en nuestra capacidad de proteger a quienes no tienen voz", concluyó la Diputada Sandra Arreola Ruiz.

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