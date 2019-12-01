Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2026 a las 10:40:31

Ciudad de México, a 20 de noviembre 2026.- El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa de ley para reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales —en particular su artículo 19— y la Ley Orgánica del Poder Judicial, a fin de establecer los principios de gradualidad y progresividad en la aplicación de la prisión preventiva justificada.

El legislador federal del Partido del Trabajo (PT) subrayó que la prisión oficiosa debe reservarse exclusivamente para delitos de alto impacto como feminicidio, violación, homicidio doloso y narcotráfico. Sin embargo, advirtió que en el caso de delitos menores existe un abuso sistemático de la prisión preventiva justificada, la cual se ha convertido en una pena anticipada ejecutada mediante contubernios entre ministerios públicos y jueces de control.

Mejía Berdeja, ex subtitular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno federal, detalló que dicha iniciativa propone obligar a los juzgadores a valorar y agotar formalmente las 13 medidas cautelares previas contempladas en el artículo 155 del código procesal antes de determinar la medida más gravosa. Asimismo, la propuesta plantea establecer responsabilidad legal directa contra los jueces de control que omitan dicha gradualidad e impongan la prisión preventiva de manera inmediata.

Ricardo “El Tigre” Mejía denunció, además, que diversos mandatarios estatales recurren a jueces de consigna y a la fabricación de carpetas de investigación para encarcelar a dirigentes políticos y sociales bajo el pretexto infundado de riesgo de fuga o peligro para las víctimas.

Entre los casos señalados, Mejía Berdeja expuso la situación de Coahuila, donde el gobernador Manolo Jiménez Salinas mantiene encarcelada desde hace cinco meses a la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra, por diferencias de carácter administrativo procesadas ante el juez de control Alberto Jacobo Camacho Cepeda.

De igual forma, visibilizó los hechos registrados en Durango bajo la administración de Esteban Villegas, donde 28 trabajadores del Frente Unido de los Pueblos de la Laguna de Dinamita fueron aprehendidos tras protestas laborales, derivando en el fallecimiento de uno de ellos al interior del penal.

Asimismo, Ricardo “El Tigre” Mejía hizo referencia a los procesos impulsados contra militantes del Partido del Trabajo en Hidalgo y contra el exalcalde de Tuxtepec, Ireneo Molina, en Oaxaca.

En este sentido, el diputado federal concluyó que la prisión preventiva no puede seguir utilizándose como un instrumento de secuestro institucional ni de persecución por motivos de odio político.

Por lo que enfatizó la necesidad imperiosa de contar con procesos penales justos, garantistas y apegados a los derechos humanos que pongan fin a la fabricación de delitos en el país.