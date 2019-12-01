Propone Olivio López la creación de una asociación regional de expresidentes y exsíndicos en respaldo de Raúl Morón

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Marzo de 2026 a las 20:45:48

Huandacareo, Michoacán, a 3 de marzo de 2026.- Con la intención de consolidar un frente común entre exautoridades municipales de la zona del Lago de Cuitzeo, fue planteada la creación de una asociación regional que agrupe a expresidentes y exsíndicos de diversos municipios. La propuesta fue impulsada por el líder social Olivio López Mújica, luego de un encuentro celebrado en Huandacareo con el senador Raúl Morón Orozco y exfuncionarios locales.

Durante la reunión participaron Juan Díaz Ramírez, exalcalde de Huandacareo; Marcelino Jacuinde García, de Chucándiro; Yasser Castro Arellano, de Cuitzeo; y Martín Acosta Rosales, de Tarímbaro.

También asistieron los exsíndicos de Huandacareo, Maximiliano González García, Federico Reyes Zavala y Elvira Fernández. En el diálogo se destacó la conveniencia de integrar a exservidores públicos de Huandacareo, Tarímbaro, Cuitzeo, Chucándiro, Copándaro, Villa Morelos y Santa Ana Maya para fortalecer la coordinación política en la región.

De acuerdo con lo expuesto, la iniciativa contempla dos ejes principales: respaldar el trabajo legislativo y político del senador Raúl Morón Orozco, así como impulsar acciones ciudadanas enfocadas en la recuperación del Lago de Cuitzeo, considerado uno de los principales retos ambientales de la zona debido a su deterioro y al impacto que esto genera en las comunidades aledañas.

El planteamiento abre la posibilidad de formalizar una organización que permita a exautoridades municipales participar en proyectos de alcance regional, establecer vínculos con instancias gubernamentales y dar continuidad a iniciativas más allá de los periodos administrativos. La definición de su estructura y funcionamiento será abordada en futuras reuniones.