Propone Olivio López la creación de una asociación regional de expresidentes y exsíndicos en respaldo de Raúl Morón

Propone Olivio López la creación de una asociación regional de expresidentes y exsíndicos en respaldo de Raúl Morón
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Marzo de 2026 a las 20:45:48
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Huandacareo, Michoacán, a 3 de marzo de 2026.- Con la intención de consolidar un frente común entre exautoridades municipales de la zona del Lago de Cuitzeo, fue planteada la creación de una asociación regional que agrupe a expresidentes y exsíndicos de diversos municipios. La propuesta fue impulsada por el líder social Olivio López Mújica, luego de un encuentro celebrado en Huandacareo con el senador Raúl Morón Orozco y exfuncionarios locales.

Durante la reunión participaron Juan Díaz Ramírez, exalcalde de Huandacareo; Marcelino Jacuinde García, de Chucándiro; Yasser Castro Arellano, de Cuitzeo; y Martín Acosta Rosales, de Tarímbaro.

También asistieron los exsíndicos de Huandacareo, Maximiliano González García, Federico Reyes Zavala y Elvira Fernández. En el diálogo se destacó la conveniencia de integrar a exservidores públicos de Huandacareo, Tarímbaro, Cuitzeo, Chucándiro, Copándaro, Villa Morelos y Santa Ana Maya para fortalecer la coordinación política en la región.

De acuerdo con lo expuesto, la iniciativa contempla dos ejes principales: respaldar el trabajo legislativo y político del senador Raúl Morón Orozco, así como impulsar acciones ciudadanas enfocadas en la recuperación del Lago de Cuitzeo, considerado uno de los principales retos ambientales de la zona debido a su deterioro y al impacto que esto genera en las comunidades aledañas.

El planteamiento abre la posibilidad de formalizar una organización que permita a exautoridades municipales participar en proyectos de alcance regional, establecer vínculos con instancias gubernamentales y dar continuidad a iniciativas más allá de los periodos administrativos. La definición de su estructura y funcionamiento será abordada en futuras reuniones.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Detienen a dos integrantes del cabildo y al tesorero de Amacuzac, Morelos, por el delito de extorsión agravada
Michoacán: Tapizan Puruándiro con mensajes contra militares; despliegue total de la Guardia Civil
Golpe millonario al crimen: Más de 100 mil pastillas de mortal estupefaciente aseguradas en operativo en Sinaloa
Una mujer en labor de parto fue auxiliada por Policía Morelia en la colonia Obrera de Morelia, Michoacán 
Más información de la categoria
Vigente ficha del ICE contra extesorero de Tacámbaro por red de trata en EEUU operada por pandillas; en Michoacán su esposa es regidora y él dirige el partido del Alcalde
Michoacán: Tapizan Puruándiro con mensajes contra militares; despliegue total de la Guardia Civil
Exhibe Memo Valencia a funcionarios municipales de Morelia por delitos electorales
Desmantelan laboratorio para elaboración de estupefacientes en Peribán, Michoacán
Comentarios