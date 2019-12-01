Propone Octavio Ocampo que diputaciones plurinominales se asignen a quienes sí compiten en las urnas

Morelia, Michoacán, 25 de marzo de 2026.- “Queremos que quienes lleguen al Congreso hayan pedido el voto y hayan dado la cara a la ciudadanía”, señaló Octavio Ocampo al presentar ante el Pleno de la 76 Legislatura una iniciativa para modificar la forma en que se asignan las diputaciones plurinominales en Michoacán.

El legislador del PRD explicó que su propuesta busca que estos espacios sean ocupados por candidatas y candidatos que participaron en la elección, aunque no hayan ganado, pero que obtuvieron más votos dentro de su partido.

Actualmente, algunas diputaciones se asignan mediante listas registradas por los partidos políticos. Con la iniciativa presentada, esas posiciones se otorgarían a quienes compitieron directamente en los distritos electorales y lograron respaldo ciudadano. Para ello, la propuesta plantea reformar la Constitución local y el Código Electoral del Estado para que las curules plurinominales se definan con base en los resultados de la votación.

“Esta reforma busca que el Congreso esté integrado por personas que hayan recorrido el territorio y escuchado a la ciudadanía”, explicó Ocampo durante su intervención. El legislador señaló que el objetivo es que quienes ocupen estos espacios hayan participado en campaña y tengan votos comprobables, manteniendo la representación de los distintos partidos políticos.

“Cuando alguien participa en la elección, también asume el compromiso de responder a la gente”, agregó. De aprobarse la iniciativa, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) ordenaría a las candidaturas que no ganaron según el porcentaje de votos obtenidos, y con base en esa lista se asignarían las diputaciones plurinominales, fortaleciendo el vínculo entre representantes y ciudadanía.