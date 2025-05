Propone Memo Valencia el derecho a no morir violentamente en Michoacán

Morelia, Michoacán, 7 de mayo de 2025. Aunque parezca mentira, los hechos diarios nos demuestran que en Michoacán hemos llegado a normalizar la barbarie, a contabilizar homicidios como quien cuenta goles en un partido de fútbol y reaccionar con más indignación por una corrida de toros que por el descuartizamiento de una madre de familia, afirmó el diputado Memo Valencia, tras presentar en el Pleno del Congreso del Estado la iniciativa para reformar el artículo 1° de la Constitución Política de Michoacán.

Indicó que "si tanto nos preocupa que seres sintientes como los toros no mueran de forma violenta, bien haríamos en extender esta preocupación mínima elemental y civilizada a otros seres sintientes que son las y los habitantes de nuestro estado. Que el mismo derecho que tienen los toros tengan todos los seres humanos y los michoacanos en consecuencia", dijo.

Recordó que resulta poco humanista dejar de ver e ignorar "a la madre de familia que es violentada en una brecha, al padre de familia que es explotado por un dron o al profesor que es arrojado como si fuera desperdicio humano en una hielera".

Por ellos, la iniciativa para adicionar un quinto párrafo al artículo 1° de la Constitución Política de Michoacán, además de obligar a todas las autoridades del estado a prevenir, investigar y sancionar las muertes violentas, busca fortalecer el andamiaje normativo para el diseño de políticas públicas integrales que garanticen el acceso efectivo a una vida libre de amenazas y respetuosa del valor intrínseco de toda persona.

"Esta reforma es, en última instancia, un acto de memoria, porque cada párrafo que aquí se propone lleva el peso simbólico de quienes ya no están con nosotros. Escribir el derecho a no morir de forma violenta en la Constitución es una forma de decirles que su muerte no fue inútil, que su historia empujó una transformación legal y que, aunque tarde, el Estado ha decidido ponerse del lado de las víctimas".

Finalmente, el diputado priista deseó que, así como se quita la sangre de las corridas de toros, se pudiese quitar la sangre del territorio michoacano de todas aquellas personas víctimas de la violencia.