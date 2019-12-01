Propone la UAQ un presupuesto para el ejercicio 2026 de más de 3 mil 900 mdp

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 17:49:44

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 30 de octubre de 2025.- La propuesta de presupuesto para el ejercicio 2026 de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) asciende a de 3 mil 920 millones 735 mil 870 pesos, confirmó Silvia Amaya Llano, rectora de la Máxima Casa de Estudios.

Señaló que esta propuesta que ya se presentó ante el Consejo Universitario busca mantener equilibrio entre gasto e ingreso.

Advirtió que el monto proyectado por el gobierno federal se encuentra “muy por debajo de la inflación”, lo que representa una disminución significativa respecto a las necesidades reales de la institución.

“Cada año, en estas fechas, el Consejo aprueba una propuesta, pero lo que finalmente autorizan las autoridades suele ser menor, lo que nos obliga a realizar ajustes”.

Para el presente año, la proyección presupuestal, dijo, fue de 3 mil 703 millones 559 mil 666 pesos, aunque la cifra definitiva dependerá del cierre contable. La rectora precisó que el 96 por ciento de los recursos se destina al pago de nómina, y de ese porcentaje, el 30 por ciento corresponde a pensiones y jubilaciones.

Ante la posibilidad de una reducción presupuestal, Amaya Llano advirtió que los recortes impactarían directamente en áreas como inversión, equipamiento, desarrollo académico, becas y apoyos sociales.

“Si el monto aprobado queda por debajo de la inflación, tendremos que hacer reducciones en estos rubros”.

La UAQ continúa realizando gestiones ante los gobiernos federal y estatal para asegurar recursos complementarios. La rectora expresó su esperanza de que el gobierno estatal mantenga el 13 por ciento de aportación que ha otorgado en años anteriores.

“Nos acercaremos a quienes puedan garantizar un mayor presupuesto. Las gestiones están en marcha”.