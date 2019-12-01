Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2026 a las 14:14:16

Morelia, Michoacán, a 18 de noviembre del 2026.- Utilizar la tecnología para eliminar las barreras lingüísticas y garantizar que las comunidades indígenas puedan acceder a servicios públicos en su propia lengua es el objetivo de la iniciativa de reforma constitucional presentada por el diputado de Morena, Juan Pablo Celis Silva.

La propuesta contempla la creación de un sistema estatal de traducción e interpretación de lenguas originarias, mediante una central de intérpretes profesionales y certificados que, apoyados en plataformas digitales, herramientas de comunicación y videollamadas en tiempo real, puedan brindar atención inmediata a personas que necesiten comunicarse con las instituciones públicas.

Celis Silva explicó que este modelo permitirá conectar hospitales, clínicas rurales y dependencias gubernamentales de cualquier región de Michoacán con intérpretes especializados, sin necesidad de contar con personal permanente en cada instalación. De esta manera, la tecnología permitirá reducir distancias, ampliar la cobertura y optimizar los recursos públicos.

El legislador destacó que la innovación tecnológica debe estar al servicio de la justicia social y contribuir a resolver problemas que durante años han limitado el ejercicio de los derechos de los pueblos originarios.

Señaló que ninguna persona debe quedarse sin atención médica, enfrentar dificultades para realizar un trámite o desconocer sus derechos por no hablar español. Por ello, consideró indispensable que las instituciones cuenten con mecanismos profesionales para comunicarse con quienes hablan purépecha, náhuatl, mazahua, otomí y otras lenguas originarias presentes en la entidad.

De acuerdo con los datos expuestos en la iniciativa, Michoacán cuenta con 174 mil 18 personas hablantes de alguna lengua indígena, de las cuales 8 mil 878 son monolingües, lo que evidencia la necesidad de construir alternativas que garanticen una atención pública accesible e intercultural.

El diputado explicó que esta propuesta también tiene un origen ciudadano, pues surgió a partir de una inquietud compartida por Jesús Antonio Cruz Sebastián, joven de la comunidad de Comachuén y hablante de la lengua p'urhépecha, quien durante una reunión con integrantes de las juventudes del movimiento expuso las dificultades que enfrentan las comunidades indígenas para comunicarse con las instituciones.

Celis Silva reconoció la iniciativa y compromiso de Antonio, al señalar que escuchar a las juventudes y acompañar las propuestas que nacen de las propias comunidades permite construir soluciones desde la realidad de quienes enfrentan estas problemáticas.

Asimismo, destacó que la propuesta se inscribe en la política de reconocimiento, respaldo y fortalecimiento de los pueblos originarios impulsada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, con quien existe coincidencia en la necesidad de avanzar hacia una atención pública que respete la identidad y los derechos de las comunidades indígenas.

El legislador subrayó que no se trata solamente de incorporar herramientas digitales, sino de aprovechar los avances tecnológicos para transformar la manera en que las instituciones atienden a la población, haciendo posible que la distancia o el idioma no sean impedimentos para recibir servicios públicos.

Finalmente, sostuvo que preservar las lenguas originarias también implica garantizar que puedan utilizarse en todos los espacios de la vida pública.

“La tecnología debe servir para acercar derechos, no para generar nuevas desigualdades. Queremos que una persona pueda llegar a un hospital o a una dependencia y ser atendida en su propia lengua, porque nadie debe renunciar a su identidad para ejercer sus derechos”, afirmó.