Propone Fabiola Alanís representación de migrantes en el Congreso de Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 08:54:09

Morelia, Michoacán, a 12 de marzo de 2026.- La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Fabiola Alanís, presentó una iniciativa de reforma electoral que contempla fortalecer la participación política de las y los migrantes de Michoacán, con el objetivo de que su voz también tenga representación en la integración del Poder Legislativo estatal.

Durante la presentación de la propuesta, Fabiola Alanís subrayó que Michoacán es uno de los estados con mayor presencia migrante en el extranjero, particularmente en Estados Unidos, donde millones de michoacanas y michoacanos mantienen un vínculo permanente con sus comunidades de origen.

“Las y los migrantes no solo sostienen la economía de muchas familias con su trabajo y sus remesas; también sostienen el tejido social, cultural y comunitario de nuestro estado. Su voz debe estar presente en las decisiones públicas de Michoacán”, afirmó.

La legisladora explicó que esta propuesta forma parte de la iniciativa de reforma electoral presentada en el Congreso local, alineada con el proceso de transformación democrática que vive el país bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El objetivo, dijo, es avanzar hacia un sistema político más incluyente, que reconozca plenamente los derechos políticos de las comunidades migrantes y su papel fundamental en el desarrollo del estado.

“Hablar de migración en Michoacán es hablar de familias, de comunidades enteras que han construido puentes entre dos países. Es hablar de un pueblo trabajador que nunca ha dejado de pensar en su tierra”, señaló.

Fabiola Alanís destacó que la iniciativa busca que la participación política de las y los michoacanos en el exterior no se limite únicamente al voto, sino que también pueda reflejarse en la representación dentro del Congreso del Estado.

“Si las y los migrantes son parte esencial de nuestra historia, de nuestra economía y de nuestra identidad, también deben ser parte de nuestras decisiones públicas”, expresó.

Finalmente, la diputada reiteró que la reforma electoral que impulsa busca fortalecer la democracia en Michoacán mediante mayor transparencia, inclusión y participación ciudadana.

“Reconocer políticamente a nuestras comunidades migrantes es un acto de justicia y de reconocimiento a quienes, aun lejos de su tierra, siguen construyendo el presente y el futuro de Michoacán”, concluyó.