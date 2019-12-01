Propone diputada Tere Herrera atención integral y sin discriminación a personas con epilepsia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Febrero de 2026 a las 18:53:25

Morelia, Michoacán, a 5 de febrero del 2026.- Visibilizar la epilepsia y, a través de la ley, garantizar condiciones dignas, libres de discriminación, para quienes viven con este padecimiento, es una necesidad urgente, aseveró Teresita Herrera Maldonado, coordinadora de diputados del PAN en Michoacán, al presentar una iniciativa para reformar la Ley de Salud del Estado.

Desde la tribuna del Congreso del Estado, Herrera Maldonado enfatizó la necesidad de fortalecer el marco legal para garantizar el abasto de medicamentos, el diagnóstico oportuno y la atención médica especializada para personas con epilepsia.

“La disponibilidad irregular en el sistema público obliga a cubrirlos con recursos propios, afectando gravemente la economía familiar y, en ocasiones, provocando la interrupción del tratamiento, con consecuencias directas para la salud y la seguridad de quienes viven con esta condición”.

Recalcó que el tratamiento de la epilepsia debe abordarse de manera integral, y garantizar no sólo el acceso a servicios de salud, sino también el respeto pleno a los derechos de quienes la padecen, evitando actos discriminatorios en los espacios educativos, laborales y sociales.

“Es necesario garantizar un diagnóstico oportuno, seguimiento médico especializado, acceso continuo a tratamiento farmacológico y, cuando sea necesario, procesos de rehabilitación integral. También, buscamos sentar bases firmes para eliminar cualquier forma de exclusión, segregación, condicionamiento o restricción en los ámbitos educativo y laboral hacia las personas con epilepsia”.

La legisladora panista puntualizó que esta iniciativa tiene el objetivo de acercar la justicia y la salud a las personas con epilepsia en Michoacán.