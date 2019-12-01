Propone diputada Erendira Isauro fortalecer apoyo municipal al sector artesanal en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 17 de abril de 2026.– Con el objetivo de fortalecer las condiciones de desarrollo, comercialización y preservación del trabajo artesanal en Michoacán, la diputada local por el Distrito 05 de Paracho, Erendira Isauro Hernández, en conjunto con el legislador Marco Polo Aguirre Chávez, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 6 de la Ley de Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Michoacán de Ocampo.

En tribuna, la legisladora destacó que Michoacán es un referente nacional e internacional en la creación de arte popular, gracias al trabajo de comunidades que mantienen vivas tradiciones milenarias y que, además de representar la identidad cultural del estado, sostienen la economía de miles de familias tanto en zonas rurales como urbanas.

La diputada subrayó que, pese a la riqueza cultural y productiva del sector, muchas personas artesanas enfrentan condiciones de desigualdad estructural, falta de espacios dignos para comercializar sus productos y ausencia de políticas públicas municipales sólidas que les permitan mejorar su calidad de vida y preservar técnicas ancestrales.

Señaló que esta situación se agravó durante la pandemia de COVID-19 y con las crisis inflacionarias posteriores, cuando la suspensión de canales de venta físicos, tianguis artesanales y concursos estatales dejó al sector en una condición de alta vulnerabilidad económica.

Erendira Isauro Hernández expuso que en diversas comunidades artesanales persisten demandas históricas por mayor respaldo institucional, mejores espacios públicos para exhibir sus productos, movilidad para trasladar mercancías a ferias y exposiciones, así como estrategias que permitan integrar la producción artesanal al desarrollo turístico local.

La propuesta legislativa plantea descentralizar el respaldo al sector artesanal, estableciendo una participación más activa de los ayuntamientos como primer orden de gobierno en contacto directo con las y los creadores. Para ello, contempla tres ejes principales: Primero, que los municipios incluyan obligatoriamente en sus presupuestos de egresos recursos destinados a la logística y movilidad de las y los artesanos, a fin de facilitar su participación en ferias, exposiciones y espacios de venta fuera de sus localidades.

Segundo, que los ayuntamientos establezcan en sus reglamentos la asignación de los mejores espacios públicos para las personas artesanas durante eventos festivos y en la vía pública, evitando su relegación a zonas con menor flujo comercial y garantizando un trato digno. Y tercero, vincular de manera directa la producción artesanal con los planes de desarrollo turístico municipal, promoviendo visitas a talleres y comunidades creadoras para generar derrama económica directa, eliminar intermediarios y fortalecer un turismo cultural sustentable y vivencial.

Con esta iniciativa, la legisladora busca que el trabajo artesanal sea reconocido no solo como expresión cultural, sino como una actividad estratégica para el desarrollo económico, social y turístico de Michoacán, especialmente en comunidades rurales e indígenas donde esta labor representa una fuente esencial de ingreso y de preservación de la identidad colectiva.