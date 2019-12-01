Propone Diana Espinoza, emplacamiento de origen para acabar con permisos irregulares

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2026 a las 14:15:10

Morelia, Michoacán, a 28 de octubre de 2026.- Para fortalecer la seguridad, proteger la economía familiar y poner fin al mercado negro de permisos provisionales, la diputada Diana Mariel Espinoza Mercado presentó ante el Pleno del Congreso del Estado la Iniciativa de Emplacamiento de Origen a Concesionarias y Lotes de Autos Usados.

Desde tribuna, la legisladora señaló que en Michoacán actualmente los vehículos nuevos, seminuevos y usados se entregan sin placas, con placas a nombre del propietario anterior, o con un permiso provisional de papel de 30 días, que termina usándose 1, 3, 6 y hasta 8 meses.

"Este permiso circula sin estar en el padrón, sin pagar refrendo y sin ser identificable para las cámaras del C5. En Tierra Caliente y en Sierra-Costa, los vehículos nuevos de gama alta se entregan con permiso y así circulan 6 meses. Sin placas no son detectables para el C5 de Morelia ni los arcos carreteros de la Guardia Civil, lo que permea en inseguridad y ausencia de recaudación", advirtió.

La diputada detalló que, de acuerdo con carpetas de la Fiscalía en Morelia, Zamora, Uruapan y Lázaro Cárdenas, vehículos utilizados en delitos de alto impacto como extorsión u homicidio, portaban permiso de agencia vigente. Además, en el último año, la Secretaría de Seguridad Pública aseguró más de mil 200 motocicletas con permiso vencido, muchas vinculadas a robos y narcomenudeo.

La iniciativa busca reformar la Ley de Movilidad del Estado para establecer que todo vehículo nuevo que se venda en concesionaria o agencia en Michoacán deberá entregarse ya emplacado, con tarjeta de circulación y registro en REPUVE. La agencia realizará el trámite digital con Finanzas como parte del servicio de venta.

Para lotes y agencias de seminuevos y usados, se establece la obligación de hacer la baja y alta simultánea al momento de la venta, acabando con la venta sin papeles y sin certeza jurídica.

La legisladora aclaró que no se crea un impuesto nuevo, solo cambia quién hace el trámite, con fundamento en el artículo 38 de la Ley de Movilidad y 36 del Código Fiscal del Estado. Tomando como modelo nacional el caso de Jalisco, que reformó su ley en 2022 y 2024, incrementó su padrón en 31% y eliminó el mercado negro de permisos.

Espinoza Mercado subrayó que la iniciativa es profundamente social, pues protege la economía familiar, al evitar que familias que compran un auto usado de 60 o 70 mil pesos se encuentren después con adeudos de 10 a 25 mil pesos del dueño anterior o con infracciones escondidas.

Además, protege el patrimonio del trabajador, "un auto sin placas no puede tener seguro vigente al 100%".

"Esta iniciativa no es recaudatoria. Es poner al ciudadano que compra un auto, nuevo, seminuevo o usado, en el centro de la política pública", concluyó.